Holan: “Mientras haya chances, vamos a seguir peleando”

“Mientras numéricamente haya posibilidades, nosotros vamos a seguir peleando”, afirmó el técnico azulgrana.

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Holan también hizo referencia al ambiente atípico en La Nueva Olla, que se presentó sin público por sanción: “Un partido sin gente y de local es una noche muy fría. No teníamos ese plus que es la hinchada. Para el visitante es lo mejor que le pudo pasar y para nosotros la ausencia de público tiene una incidencia emocional”.

En cuanto al desarrollo del juego, el DT consideró que su equipo generó las mejores oportunidades: “Las situaciones más claras las tuvimos nosotros. Se podía ganar el partido, pero no lo conseguimos”.

Finalmente, valoró al rival y reconoció las dificultades que presentó: “Ameliano es uno de los equipos que mejor trabaja el juego asociado. Nos costó presionarlo”.