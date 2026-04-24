Cerro Porteño
24 de abril de 2026 - 22:44

Holan: “Mientras haya chances, vamos a seguir peleando”

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan.
El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan.

El entrenador argentino de Cerro Porteño, Ariel Enrique Holan (65 años), analizó el empate ante Sportivo Ameliano y dejó en claro que su equipo no baja los brazos en la lucha por el título.

Por David Rolón

“Mientras numéricamente haya posibilidades, nosotros vamos a seguir peleando”, afirmó el técnico azulgrana.

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Holan también hizo referencia al ambiente atípico en La Nueva Olla, que se presentó sin público por sanción: “Un partido sin gente y de local es una noche muy fría. No teníamos ese plus que es la hinchada. Para el visitante es lo mejor que le pudo pasar y para nosotros la ausencia de público tiene una incidencia emocional”.

En cuanto al desarrollo del juego, el DT consideró que su equipo generó las mejores oportunidades: “Las situaciones más claras las tuvimos nosotros. Se podía ganar el partido, pero no lo conseguimos”.

Finalmente, valoró al rival y reconoció las dificultades que presentó: “Ameliano es uno de los equipos que mejor trabaja el juego asociado. Nos costó presionarlo”.