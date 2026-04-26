96-128. Los Celtics se adueñan de Philadelphia

Tras el tropiezo en Boston en el segundo partido de la serie, los Celtics han ganado los dos duelos disputados en Philadelphia, acallando los cánticos de "Queremos a Boston" que la afición de los 76ers coreó tras su clasificación a 'playoff'.

Los Celtics ganaron el partido desde el perímetro, con 15 triples más que los 76ers. Boston acabó con un 24 de 53 (45,3 %), por el 9 de 30 (30 %) de Philadelphia.

Payton Pritchard, el sexto hombre por excelencia de Joe Mazzulla, fue el máximo anotador de los Celtics con 32 puntos, mientras que Jayson Tatum se quedó cerca del triple-doble (30-7-11) y Jaylen Brown aportó 20 tantos.

Mazzulla volvió a dar minutos a Hugo González, que no jugaba desde el primer partido de la eliminatoria. El 'rookie' madrileño disputó los últimos 2 minutos y 48 segundos, en los que repartió dos asistencias.

Tras unos minutos iniciales muy igualados, los Celtics tomaron la ventaja a 4:30 del final del primer cuarto y ya no miraron atrás, abriendo una brecha que se fue agrandando hasta los 32 puntos finales de margen.

Fue la misma diferencia (32 puntos) que los Celtics lograron en el primer partido de la eliminatoria disputado en Boston, al que los 76ers respondieron con su único triunfo hasta el momento.

Los 76ers recuperaron a Joel Embiid apenas dos semanas después de su operación de apendicitis, en el que podría haber sido su único partido de 'playoff' de este año en Philadelphia.

Embiid firmó 26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, Tyrese Maxey sumó 22 puntos y Paul George 16.

Celtics y 76ers se verán otra vez las caras en el quinto partido este martes en Boston. Los 76ers no ganan una serie de 'playoff' a los Celtics desde 1982 y en sus seis cruces más recientes Boston siempre ha salido vencedor.