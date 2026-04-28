Básquetbol
28 de abril de 2026 a la - 17:15

89-78. El Fenerbahce golpea primero y se adelanta en la serie

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Redacción Deportes, 28 abr (EFE).- El Fenerbahce, vigente campeón de la Euroliga, logró imponerse con solvencia en su pabellón al Zalgiris (89-78) en el primer partido de la serie de los cuartos de final de la máxima competición continental de baloncesto, manteniendo a su favor el factor cancha.

Por EFE

El conjunto lituano, que entró mejor al encuentro con pleno de aciertos cobró las primeras ventajas hasta que su rival logró tomar el mando del choque gracias a Tarik Biberovic, máximo anotador del choque con 26 puntos y 6/8 en triples, que permitió a los suyos irse por delante al final del primer cuarto (22-20).

El conjunto de Sarunas Jasikevicius, ya engrasado, aprovechó su inercia positiva para abrir brecha con un 7-0 de salida en el segundo cuarto que los lituanos cortaron anotando su primer y único triple del primer tiempo de la mano de Moses Wright. Sin embargo, los de Tomas Masiulis se encontraron con la réplica inmediata de Biberovic, que lanzó a los suyos hasta los nueve de ventaja.

Negado en el tiro exterior (1/9), el Zalgiris protagonizó su peor cuarto y pagó la inspiración de su oponente, que castigó repetidamente desde la línea de 6,75 (7/10) para elevar su renta hasta los 18 puntos y marcharse al intermedio con un contundente 47-29.

El paso por vestuarios trajo consigo una mejora de las prestaciones de los visitantes, que consiguieron reducir distancias con un parcial de 14-4 que le permitió soñar con la remontada (53-45) a falta de algo más de cuatro minutos, una renta que se trasladó hasta el final del tercer cuarto, manteniendo a los de Masiulis en el partido (65-57).

El buen hacer de Williams-Goss, Moses Wright y Sylvian Francisco no fue suficiente para que el combinado lituano lograra reducir la barrera psicológica de la decena de puntos en los últimos diez minutos, cediendo por 89-78 un partido en el que el fueron a remolque prácticamente desde el final del primer cuarto.

El segundo enfrentamiento de la serie, al mejor de cinco, tendrá lugar el próximo jueves 30, a las 19:45, de nuevo en Estambul.