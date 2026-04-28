91-70. El Olympiacos arrolla al Mónaco y toma ventaja en su serie

El equipo monegasco plantó cara de inicio en unos primeros diez minutos en los que contuvo los ataques griegos y acabó dominando por un ajustado 19-20.

En la reanudación, reaccionaron los locales gracias a la defensa y los tapones del azerbayano Donta Hall, los triples del francés Evan Fournier y el buen trabajo en ambos lados de la pista Cory Joseph, que lograron que su equipo tomase el mando en el marcador y se fuese al descanso nueve arriba y con el choque encarrilado (45-36).

La estrella visitante Mike James (19 puntos, cuatro rebotes, siete asistencias y 30 de valoración) intentó volver a poner a los suyos por delante, aunque los jugadores que entrena Georgios Bartzokas sacaron partido a sus contraataques en un tercer cuarto en el que los monegascos fueron al rebufo frente a un Olympiacos que se encontró muy cómodo en la pista y cerró el tercer tiempo con una cómoda ventaja de quince puntos (66-51).

El acierto desde el perímetro de los locales terminó por decantar un primer partido de la serie por una cómoda ventaja de 21 puntos. Ambos equipos se volverán a enfrentar este jueves en el mismo escenario en el segundo duelo de la eliminatoria.