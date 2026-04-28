Básquetbol
28 de abril de 2026 a la - 17:40

91-70. El Olympiacos arrolla al Mónaco y toma ventaja en su serie

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Redacción Deportes, 28 abr (EFE).- El Olympiacos venció este martes al Mónaco con autoridad por 91-70 en el primer partido de su serie de cuartos de final de la Euroliga, al mejor de cinco, en un choque en el que destacaron por los locales el serbio Nikola Milutinov (13 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración) y el búlgaro Sasha Vezenkov, elegido mejor jugador (MVP) de la primera fase y autor de 20 puntos.

Por EFE

El equipo monegasco plantó cara de inicio en unos primeros diez minutos en los que contuvo los ataques griegos y acabó dominando por un ajustado 19-20.

En la reanudación, reaccionaron los locales gracias a la defensa y los tapones del azerbayano Donta Hall, los triples del francés Evan Fournier y el buen trabajo en ambos lados de la pista Cory Joseph, que lograron que su equipo tomase el mando en el marcador y se fuese al descanso nueve arriba y con el choque encarrilado (45-36).

La estrella visitante Mike James (19 puntos, cuatro rebotes, siete asistencias y 30 de valoración) intentó volver a poner a los suyos por delante, aunque los jugadores que entrena Georgios Bartzokas sacaron partido a sus contraataques en un tercer cuarto en el que los monegascos fueron al rebufo frente a un Olympiacos que se encontró muy cómodo en la pista y cerró el tercer tiempo con una cómoda ventaja de quince puntos (66-51).

El acierto desde el perímetro de los locales terminó por decantar un primer partido de la serie por una cómoda ventaja de 21 puntos. Ambos equipos se volverán a enfrentar este jueves en el mismo escenario en el segundo duelo de la eliminatoria.