La NBA presenta un plan para desincentivar el 'tanking'

El plan, al que tuvieron acceso The Athletic y ESPN, consiste en varias medidas que equilibran las opciones de los equipos de la parte baja de la tabla para obtener posiciones favorables en el draft y, además, penalizan a los tres que más partidos pierden.

Por un lado, se amplía de 14 a 16 los equipos con opciones en la lotería, incluyendo al perdedor de la eliminatoria de 'play-in' entre el séptimo y el octavo clasificado de cada conferencia. Esos dos equipos solo tendrán un 2,7 % de opciones en la lotería.

Los tres equipos con más derrotas, así como los novenos y décimos clasificados de cada conferencia, también en el 'play-in', tendrán un 5,4 % de posibilidades.

Finalmente, el resto de equipos de la parte baja tendrán un 8,1 % cada uno.

El plan, que entraría en vigor en 2027, también introduce otras medidas, como impedir que una franquicia obtenga el número uno del draft en dos temporadas consecutivas o una de las cinco primeras posiciones en tres años seguidas.

Los propietarios de las franquicias serán quienes deban aprobar este nuevo sistema.

Este nuevo sistema busca sustituir al actual, que premia con más opciones a los equipos que más pierden, lo que ha provocado el fenómeno del 'tanking', o perder intencionadamente, que incentiva a algunos equipos a sacrificar competitividad a corto plazo.

"Deberíamos tener un sistema en el que odiaras perder. No debería ser una insignia de honor. Perder debería ser incómodo", afirmó el comisionado de la NBA, Adam Silver, en una reunión reciente, de acuerdo a ESPN.