106-93. Los 76ers fuerzan el séptimo partido ante unos Celtics pendientes de Tatum

Los Celtics estuvieron arriba 3-1 en esta serie, pero perdieron en casa el martes y la derrota de este jueves llegó con la preocupación añadida por las condiciones de Jayson Tatum, quien se retiró con molestias en la pantorrilla izquierda.

Tatum, que se perdió más de cuatro meses de la presente temporada por una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, se retiró en el tercer cuarto cuando llevaba 17 puntos, once rebotes y tres asistencias.

Los Celtics estarán pendientes de sus condiciones en vista del séptimo partido, contra unos 76ers lanzados al ritmo de Tyrese Maxey.

El número 0 firmó 30 puntos y cinco asistencias, con once de 22 en tiros de campo, y contó con el apoyo de Paul George (23 puntos), y de Joel Embiid (19 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias).

El novato VJ Edgecombe aportó catorce puntos, al igual que Kelly Oubre Jr.

El máximo anotador de los Celtics fue Jaylen Brown, con 18 puntos, en una noche en la que el español Hugo González no tuvo minutos en las rotaciones de Joe Mazzulla.

El novato madrileño solo ha jugado 1.01 minutos en el primer partido, 2.48 en el cuarto y 1.59 en el quinto en esta serie.

Aguantaron un cuarto los Celtics, pero sucumbieron a continuación ante la agresividad de los 76ers, que mandaban 58-49 al descanso. Un tercer cuarto de 24-14, liderado por diez puntos de Paul George, encarriló el triunfo de los Sixers.

El ganador del séptimo partido se medirá en las semifinales del Este con los New York Knicks, que eliminaron a los Atlanta Hawks.