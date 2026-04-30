86-74. El campeón no da opciones al Zalgiris y encarrila la serie (2-0)

El segundo partido arrancó como terminó el primero, con el Fenerbahçe asumiendo el protagonismo y marcando la diferencia con su acierto desde el perímetro ante un Zalgiris apenas sostenido en los primeros compases por los puntos de Moses Wright. El conjunto de Sarunas Jasikevicius encontró pronto un parcial de 13-0 con el que consiguió tomar el mando del choque y abrir la primera ventaja importante en el primer cuarto (26-14).

Con la reanudación, los turcos, que no dieron opciones a los de Tomas Masiulis, metieron una marcha más para dejar el encuentro prácticamente encarrilado al descanso con un 51-33. El Zalgiris, equipo con mejor porcentaje de tiro de 3 de la Euroliga, pagó su falta de puntería en el tiro exterior y cerró el primer tiempo sin anotar un solo triple (0/9).

Tras el paso por vestuarios, el cuadro visitante consiguió maquillar algo el resultado igualando fuerzas en el tercer cuarto, y aunque al final los lituanos encontraron buenas secuencias que les permitieron firmar un 20-27 favorable en el último cuarto, la reacción estuvo lejos de permitirle reengancharse al partido, que concluyó con un 86-74 que pone la eliminatoria 2-0 a favor del Fenerbahce antes de viajar a Lituania.