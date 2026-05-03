Imputan por homicidio doloso a conductor tras mortal agresión a pasajero de Bolt

La Fiscalía formuló imputación por homicidio doloso y omisión de auxilio, contra un conductor identificado como Cristian Narváez, tras la muerte de un pasajero con quien protagonizó un violento episodio luego de un viaje solicitado a través de la plataforma Bolt. El hecho ocurrió en el barrio Mburucuyá de Asunción.

Según explicó la fiscala interviniente, Hermenegilda Cubilla, existen elementos suficientes que sostienen que la agresión fue intencional, basados en registros audiovisuales y declaraciones testificales recabadas en el marco de la investigación. De acuerdo con los datos, la víctima, Arnaldo Ramón Grance Coronel (44), se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho.

No obstante, la representante del Ministerio Público explicó que el ahora imputado continuó golpeándolo incluso después de que descendiera del vehículo, propinándole varios golpes, uno de ellos en la mandíbula, que habría sido determinante en el desenlace fatal.

La autopsia practicada al fallecido reveló lesiones con golpes en el rostro, incluyendo la nariz y la mandíbula. Asimismo, el informe médico forense, según manifestó la agente fiscal, concluyó que la causa de muerte fue por un traumatismo craneoencefálico, tras la caída de la víctima contra el empedrado

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A esto se suma que, tras la agresión, el conductor se retiró del lugar sin prestar auxilio, lo que motivó además su imputación por omisión de auxilio en calidad de autor.

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La fiscala aclaró que, si bien en casos similares suele analizarse la figura de homicidio culposo, en este caso se configura el homicidio doloso bajo la modalidad de dolo eventual, considerando que el autor habría continuado con la agresión pese a conocer el riesgo que implicaba para la integridad de la víctima.

En tanto, el juez penal de garantías N° 8, José Agustín Delmás, en atención permanente, dispuso la prisión preventiva del procesado. El Ministerio Público había solicitado dicha medida ante el riesgo de obstrucción y la gravedad del hecho.

Antecedentes del caso

El hecho se registró cerca de las 23:45 del viernes, cuando el vehículo llegó a destino en el barrio Mburucuyá de Asunción.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la esposa de la víctima ayudaba a Arnaldo Ramón Grace Coronel a descender del automóvil. Sin embargo, en un movimiento repentino, el conductor descendió del rodado y, sin mediar palabras, lo atacó a golpes.

Uno de los impactos provocó que la víctima cayera de espaldas y golpeara violentamente la cabeza contra el empedrado, lo que derivó en su muerte casi inmediata.

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Tras la agresión, el sospechoso huyó del lugar, dejando a familiares y vecinos que intentaron auxiliar al hombre, quien ya no presentaba signos vitales.

Horas después, el supuesto agresor se presentó en sede policial, donde finalmente fue reconocido como el presunto autor del hecho y quedó detenido.

La investigación se encuentra en etapa inicial y la Fiscalía dispone de un plazo de seis meses para la recolección de mayores elementos, aunque no se descarta que la calificación jurídica pueda variar conforme avancen las diligencias.