Pasajero de Bolt fallecido: Asociación de Conductores insiste en “mejorar filtros”

El representante de la Asociación de Conductores de Plataformas, Basilio Duarte, lamentó el fallecimiento de Arnaldo Ramón Grance Coronel (44), quien perdió la vida antes de ayer tras recibir una golpiza por parte de un conductor de Bolt identificado como Cristian Narváez.

Sobre el caso, Duarte precisó que el sospechoso no forma parte de la asociación y sería un ciudadano argentino, por lo que ahora intentan contactar con la pareja del hombre que sería paraguaya para interiorizarse más en el caso.

Asimismo, reconoció que este caso se pudo haber evitado si el conductor pensaba con la “cabeza fría”, ya que así probablemente no hubiese bajado de su vehículo y por ende no hubiese golpeado al pasajero.

“Siempre buscar la respirar profundo en estos casos. Imagínate si el conductor tomaba la decisión de no bajar de su vehículo... hoy no íbamos a estar lamentando la muerte de una persona y él no iba a estar en la cárcel. No tomar decisiones en caliente; pensar en la familia que te espera en casa“, mencionó.

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Mejorar los “filtros”

Por otra parte, Duarte también reiteró que existen serias falencias en los filtros de seguridad de las plataformas, ya que según explicó, la falta de rigor permite que personas no aptas presten el servicio y también que delincuentes se infiltren como pasajeros para asaltar a los trabajadores.

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La solución a esta crisis sería únicamente mejorando los “filtros” para ambas partes y para esto apuestan por un proyecto de ley con media sanción en Diputados al que plantean acercar las inquietudes y propuestas del gremio, al igual que una mayor capacitación por parte de las plataformas de transporte.

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