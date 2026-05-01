El presidente del Panathinaikos no podrá asistir a los tres próximos partidos de su equipo

A falta de menos de seis segundos para el final del partido, el dueño y presidente del club griego, que veía el encuentro junto al banquillo visitante, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores y a los colegiados, lo que provocó un importante revuelo en la zona.

El Juez Único de la Euroliga, encargado de tomar la decisión, señaló que el directivo entró "en un área exclusiva" para los anotadores y que violó las reglas de la competición, una situación que está recogida como "infracción menor" en las normas del torneo.

No obstante, el juez indica que su actuación generó tensión y pudo provocar violencia y que Giannakopoulos es, además, reincidente.

En su comunicado, la Euroliga rechazó "firmemente" toda conducta que pueda generar violencia y su dirección propondrá un cambio en el código de conducta para endurecer las sanciones por este tipo de situaciones y que puedan ser "de por vida" para las personas que incurran en ellas.

La sanción supone que Giannakopoulos no podrá asistir el miércoles en Atenas al tercer partido de la serie entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, que va 0-2 a favor de su club, pero si el equipo griego gana ese choque y se clasifica para la Final a Cuatro implicaría que el directivo no podría asistir ni a la semifinal ni a la final del torneo si su equipo la alcanzara, pese a que es su club el que la organiza y se disputa en su pabellón.

Para que Giannakopoulos pudiera asistir a la final, su equipo debería clasificarse en un hipotético cuarto partido de la serie ante el Valencia, y para que pudiera estar también en las semifinales debería hacerlo en un quinto choque que sería de nuevo en el Roig Arena.