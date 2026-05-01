Policía propone sancionar al dueño del Panathinaikos por generar una situación de riesgo

Además de la de Giannakopoulos, la Policía levantó otras dos actas de sanción por los mismos hechos a dos miembros del club heleno y a un aficionado griego, aunque en su caso por otro incidente.

A falta de menos de seis segundos para el final del partido, el dueño y presidente del club griego, que veía el partido de la Euroliga junto al banquillo visitante, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores y a los colegiados del encuentro lo que provocó un importante revuelo en la zona.

El acta de la Policía, en virtud de la Ley del Deporte 19/2007, se produjo por esa irrupción en la zona de la mesa de anotación, por negarse a ocupar sus localidades cuando fueron requeridos a hacerlo, por entorpecer el normal desarrollo del partido al dirigirse a los árbitros y por desobedecer las instrucciones de la Policía, algo que los agentes defienden que generó una situación de riesgo para la seguridad del evento deportivo.

La propuesta de sanción se elevará ahora a la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional que la trasladará a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. En el caso que se abriese una expediente sancionador la instrucción dependería de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Los árbitros del encuentro recogieron también esta situación en el acta del partido, lo que ha llevado a la apertura de un expediente por parte de la Euroliga.

Fuente conocedoras de estos procesos aseguraron a EFE que a Giannakopoulos, que ya ha sido multado y sancionado por situaciones similares, se le podría prohibir la entrada a los partidos que su equipo dispute en lo que queda de competición, incluida la Final a Cuatro que organiza su club si la alcanza, y también a algunos de la próxima campaña.