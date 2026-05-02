El argentino Campazzo, del Real Madrid, MVP de la segunda jornada de cuartos de final

La actuación del base de 34 años volvió a ser clave para que el Real Madrid colocase el 2-0 en la serie ante los israelíes, la cual podrían dejar cerrada si consiguen una nueva victoria el próximo martes en Botevgrad (Bulgaria).

Campazzo lideró a los suyos y al igual que en la primera jornada, fue el más valorado de los blancos. Su actuación estuvo acentuada por su excelente carta de tiro (5/5 en tiros de dos, 4/7 en triples y 1/1 en tiros libres).

El argentino superó en valoración al estadounidense Nigel Hayes-Davis, del Panathinaikos, con 29; y al búlgaro Sasha Vezenkov, del Olimpiacos, con 28.