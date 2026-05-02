Básquetbol
02 de mayo de 2026 a la - 13:50

El argentino Campazzo, del Real Madrid, MVP de la segunda jornada de cuartos de final

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Madrid, 2 may (EFE).- El base argentino Facundo Campazzo, del Real Madrid, fue elegido este sábado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la segunda jornada de los 'playoff' de cuartos de final de la Euroliga, tras alcanzar los 23 puntos y 6 asistencias para 30 de valoración ante el Hapoel IBI Tel Aviv.

Por EFE

La actuación del base de 34 años volvió a ser clave para que el Real Madrid colocase el 2-0 en la serie ante los israelíes, la cual podrían dejar cerrada si consiguen una nueva victoria el próximo martes en Botevgrad (Bulgaria).

Campazzo lideró a los suyos y al igual que en la primera jornada, fue el más valorado de los blancos. Su actuación estuvo acentuada por su excelente carta de tiro (5/5 en tiros de dos, 4/7 en triples y 1/1 en tiros libres).

El argentino superó en valoración al estadounidense Nigel Hayes-Davis, del Panathinaikos, con 29; y al búlgaro Sasha Vezenkov, del Olimpiacos, con 28.