El Hapoel agradece al Real Madrid su "hospitalidad" y "respetuosa bienvenida" en Euroliga

En un comunicado difundido en redes sociales en las últimas horas, el conjunto telaviví destacó "la cálida y respetuosa bienvenida" en Madrid, "en un espíritu que representa los más altos estándares del juego".

"Apreciamos enormemente el nivel de hospitalidad elevado y profesional, así como la actitud respetuosa que experimentamos durante nuestra estancia en Madrid para los Juegos 1 y 2, lo que fortalece la relación entre los clubes y refleja los valores del deporte", continuó el mensaje.

Los dos encuentros disputados en Madrid esta semana fueron los primeros que el Real Madrid afrontaba con público -aunque limitado a los abonados y VIPs- esta temporada al medirse a un equipo de Israel, ya que los jugados en la fase regular ante el propio Hapoel y el Maccabi fueron a puerta cerrada.

Desde que en septiembre de 2025 las protestas por la presencia de un equipo israelí -por la actuación del Ejército de ese país en la Franja de Gaza- obligaron a alterar el final de varias etapas de la Vuelta a España de ciclismo, los encuentros de baloncesto de equipos de Israel disputados en España se habían jugado a puerta cerrada.

El pasado 29 de enero, el Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv -de la fase regular de la Euroliga- fue el primero con apertura al público, después de que el club español defendiera en un comunicado que jugar ante sus aficionados ayudaría a acabar con el agravio que, a su entender, se había generado con la ausencia de gente en las gradas en España, mientras los equipos españoles jugaban en Israel ante seguidores rivales.

El Real Madrid se encuentra a un solo paso de la Final a Cuatro de la Euroliga, después de acumular un 2-0 en los dos primeros encuentros de la serie contra el Hapoel Tel Aviv, disputados en el Movistar Arena: 86-82, el pasado miércoles, y 102-75, este viernes.

La serie se traslada ahora al Arena Botevgrad de Bulgaria, donde el conjunto israelí ejerce de anfitrión por la situación bélica que se vive actualmente en Oriente Medio.