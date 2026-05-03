Hezonja entra en el club de los más de 50 de valoración con Scola, Mickeal y Landesberg

Su actuación se produjo jugando menos de 30 minutos, algo inédito hasta ahora. Además, nunca se había alcanzado con unos registros de 40+11+6 para 53 de valoración, a un solo crédito de Mickeal, 54, en 2006, cuando formaba parte del Leche Río.

Así, Hezonja entró en el selecto club de los más de 50 de valoración en este siglo, un hito que, hasta ahora, estaba integrado por el propio Mickeal, y por Scola y Landesberg, ambos con 52.

Los 53 de valoración de Hezonja también forman parte de la historia del Real Madrid, ya que su marca se convierte en la quinta mayor en el ránking histórico del equipo blanco, por detrás de las cuatro que ostenta la leyenda lituana Arvydas Sabonis.

Asimismo, sus ocho triples son la segunda mejor marca de un jugador del Real Madrid en la ACH, solo superados por los nueve del récord de su compatriota, el mítico Drazen Petrovic.

También entró directo al Salón de la Fama 'merengue' y se encuadró en el top-15 de anotaciones históricas en un partido, a cinco puntos del récord que ostenta Fernando Martín con 45.

Otra de las intrahistorias de su actuación, se produjo a falta de un minuto para el final del último cuarto, previo a la prórroga.

El croata se había apostado con la plataforma Dazn rebajar el precio del 'Plan Baloncesto' de la Liga Endesa a 2,99 si anotaba un triple lejano, similar al que encestó una semana atrás en el Roig Arena ante el Valencia Basket.

Con el Real Madrid en plena remontada, Hezonja clavó un lejano lanzamiento desde más allá del arco para poner el 110-111 a falta de un minuto, y lo celebró haciendo el signo del dinero con sus manos.

A través de su perfil en 'X', la plataforma audiovisual confirmaba el trato: "¡Reto Conseguido! Hezonja clava el triple desde su casa y el Plan Baloncesto a partir del próximo fin de semana tiene nuevo precio: 2,99".