La victoria ante EE. UU. en 2004, último servicio de 'Piculín' Ortiz con Puerto Rico

Más de una década sin perder en unos Juegos Olímpicos, desde la inclusión de jugadores de la NBA en el equipo nacional estadounidense, que se registró en la cita de Barcelona 1992 cuando un legendario 'Dream Team' (Equipo de ensueño) se paseó ante sus rivales.

La de Atenas 2004 fue la última comparecencia con el combinado boricua en una competición olímpica de José Rafael Ortiz Rijos, más conocido como 'Piculín' Ortiz, quien falleció este martes a los 62 años tras una larga batalla contra un cáncer colorrectal.

Aquel día, en fase de grupos, Puerto Rico no sólo sorprendió al mundo con su triunfo, sino que endosó la derrota más abultada a Estados Unidos, 92-73, por 19 puntos de diferencia.

La selección estadounidense, que ya había fracasado en el Mundial de Indianápolis en 2002, cuando cayó en cuartos de final ante Yugoslavia, construyó para los Juegos Olímpicos un equipo con estrellas como Tim Duncan, Allen Iverson o Stephon Marbury y jóvenes promesas en aquel entonces como LeBron James, Carmelo Anthony o Dwayne Wade.

Pese a ello, el equipo boricua se llevó el duelo y firmó una de las mayores proezas del baloncesto reciente, en una histórica actuación del base Carlos Arroyo, ex del Barça, autor de 24 puntos.

Un veterano 'Piculín' Ortiz ayudó con ocho puntos, en lo que, a la postre, fueron sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos con la camiseta de Puerto Rico.

El equipo puertorriqueño terminó su camino con un meritorio sexto puesto, en una edición que será para siempre recordada por la medalla de oro de Argentina, en los inicios de su 'Generación Dorada', con jugadores como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni o Fabricio Oberto, que ya se habían hecho con la plata mundial en Indianápolis dos años antes -cayendo precisamente ante Yugoslavia-.