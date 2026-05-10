JJ Redick: "Los Thunder son un equipo increíble"

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- JJ Redick, técnico de Los Ángeles Lakers, se rindió este sábado ante los Oklahoma City Thunder tras la derrota 131-108 que dejó a los angelinos al borde de la eliminación en los 'playoffs' de la NBA, y aseguró que su rival pasó por encima de su equipo pese a que Shai Gilgeous Alexander no pasara del 7 de 20 en tiros.