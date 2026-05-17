81-89: El Joventut se aferra al playoff al ganar a un Real Madrid que ya piensa en Atenas

La cercanía de la cita continental en Grecia provocó que Sergio Scariolo no forzara más de lo necesario a sus jugadores clave, dando incluso reposo a Trey Lyles, en cuyas manos y en las de Usman Garuba ha quedado el juego interior para el desenlace continental tras las lesiones de Walter Tavares y Alex Len y la imposibilidad de fichar ya a estas alturas en el torneo.

Distinto es en la competición doméstica, donde el club ha recurrido a la figura del turco Ömer Yurtseven, en este duelo solo protagonista en el descanso entre el primer y el segundo cuarto, cuando se anunció su nombre por megafonía, gesto al que respondió con un tímido saludo como muestra de agradecimiento.

Antes de que eso sucediera había arrancado el partido con ambos equipos 'fallones' en el triple e igualados en el rebote, lo que hizo que la diferencia de acierto en los lanzamientos de dos y en el balance entre asistencias y pérdidas explicase la renta favorable de cinco puntos para el anfitrión al primer paso por los banquillos (20-15, m.10).

Dobló el Real Madrid esta renta favorable en el amanecer del segundo acto, pero un parcial inmediatamente posterior de 0-6 impidió su despegue. No solo eso sino que el Joventut, viéndose metido de nuevo en el choque gracias a su buen ritmo de juego, consiguió igualar a treinta y uno a falta de 01:51 para el paso por vestuarios.

Era cuestión de tiempo que los de Daniel Miret, con sus sensaciones muy mejoradas, volvieran a ponerse por delante por primera vez del 4-6. Sucedió finalmente con un triple de Ricky Rubio cerca de los dos primeros minutos de la segunda parte, canasta 'psicológica' que precedió a un intercambio de parciales que se saldó con igualdad (55-56, m.26).

Fue en ese momento cuando el plantel madridista volvió a despegarse ligeramente con seis puntos sin réplica, la mitad fruto de un triple anotado por el italiano Gabriele Procida. No fue suficiente para espantar a los de Badalona, que mantenían sus opciones intactas a la media hora (62-59, m.30).

De hecho devolvieron la igualdad anotando de salida un triple de Guillem Vives, puntos que dieron paso a minutos de tanteo donde lo más destacado fue un espectacular 'alley oop' fabricado por Theo Maledon y culminado por Gabriele Procida, la acción técnica más destacada de la mañana.

Esos fuegos artificiales no encogieron a los de negro y blanco, que recibieron un pequeño impulso en forma de 3+1 de Cameron Hunt y sobre él acabaron construyendo una ventaja de seis puntos a falta de tres minutos, que no habían tenido en ningún momento antes. A partir de ahí solo le bastó conservarla ante un Real Madrid que solo metió cuatro puntos en los últimos dos minutos y guiados por el buen hacer de Ricky Rubio (21 puntos y 27 dígitos de valoración).

81 - Real Madrid (20+20+22+19): Campazzo (2), Abalde (-), Okeke (10), Hezonja (13) y Garuba (6) -cinco inicial- Deck (-), Llull (6), Procida (12), Maledon (11), Almansa (7), Kramer (5) y Feliz (9).

89 - Asisa Joventut (15+23+21+30): Rubio (21), Hunt (14), Hanga (2), Parker (12), Ruzic (12) -cinco inicial-; Drell (7), Hakanson (9), Vives (5), Birgander (5) y Kraag (2).

Árbitros: Martín Caballero, Arnau Padrós y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32 de la liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 7.377 espectadores. En el descanso se homenajeó a Clifford Luyk, exjugador y exentrenador madridista.