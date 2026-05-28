NBA aprueba plan contra el 'tanking' y reduce opciones en el draft de los 3 peores equipos

"La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó hoy un nuevo sistema de lotería para el 'draft' de la NBA diseñado para eliminar los incentivos que tienen los equipos para priorizar su posición en el 'draft' por encima de ganar partidos"; informó en un comunicado la liga de baloncesto.

La nueva lotería entrará en vigor el próximo año, y ampliará de 14 a 16 los equipos con opciones de recibir la primera selección, incluyendo al perdedor de la eliminatoria de 'play-in' entre el séptimo y el octavo clasificado de cada conferencia.

Esos dos equipos solo tendrán un 2,7 % de opciones en la lotería.

La principal novedad del plan aprobado hoy por los propietarios de las 30 franquicias es que reduce las probabilidades de los tres peores equipos de la temporada regular, que hasta ahora poseían un 14 % de opciones de elegir en primera posición.

A partir de 2027, ese porcentaje se reducirá al 5,4 %, el mismo que el de los novenos y décimos clasificados de cada conferencia.

El resto de equipos de la parte baja tendrán un 8,1 % cada uno.

El plan también impedirá que una franquicia obtenga el número uno del 'draft' en dos temporadas consecutivas o una de las cinco primeras posiciones en tres años seguidas.

La NBA busca agitar la parte baja de la clasificación con este cambio que va en contra de la tradición en el deporte profesional estadounidense, donde los peores equipos escogen a los mejores jugadores universitarios para brindar competitividad.

La liga multó este año a los Utah Jazz y a los Indiana Pacers por 'tanking' al entender que ambas franquicias retiraron antes de tiempo en algunos partidos a sus mejores jugadores, o directamente no los alinearon con el propósito de perder.

Esta práctica reduce la competitividad en las semanas finales del calendario, con varios equipos que no se juegan el pase a los 'playoffs' presentando alineaciones inéditas de jugadores secundarios, mientras que aquellos que ya están clasificados dosifican los minutos de sus estrellas para evitar lesiones.

"La liga tendrá mayor autoridad disciplinaria para abordar la práctica de dejarse perder a propósito, incluyendo la capacidad de reducir las probabilidades de los equipos en la lotería, modificar sus posiciones en el 'draft' e imponer multas significativas a los equipos infractores", sentenció el comunicado.