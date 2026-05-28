Video: hermano de Abdo se interna en Francia y queda impactado por un detalle

En un mensaje publicado recientemente en redes sociales, Luis María López Benítez, hermano del expresidente Mario Abdo Benítez (2018 - 2023), comentó que fue hospitalizado en París, Francia.

López Benítez se internó en el hospital público Lariboisière, en el pintoresco y bohemio Distrito X de París el pasado 24 de mayo por “una dolorosa molestia en el tórax, debajo las costillas al lado derecho”.

Dijo haber estado internado en urgencias por más de 14 horas y haber sido sometido a varios estudios, incluido un análisis con angiómetro para descartar una embolia pulmonar.

En un video difundido a través de sus redes sociales, destacó la total gratuidad del sistema público de salud del país europeo, pese a haberse realizando los estudios más complejos.

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El paciente anunció también que remitiría estos estudios a su hermano, pero no en referencia a su hermano materno Mario Abdo Benítez y tampoco a Benigno López (quien es abogado de formación, pero se desempeña en el ámbito económico), sino al Dr. Jorge “Coco” López Benítez, pediatra especialista en reumatología pediátrica.

Cuánto costó la atención al hermano de Marito en Francia

“No me costó un centavo. ¡Viva Francia!”, afirma en su mensaje el hermano del expresidente paraguayo.

Aunque en el video difundido relató en principio que los conductores de la ambulancia que lo trasladaron quisieron cobrarle 150 euros (poco más de un millón de guaraníes) por el servicio, finalmente no lo hicieron por tratarse de un pago irregular, pues esa asistencia también era gratuita.

En contraste con la experiencia de primer mundo relatada por López, los ciudadanos que se ven obligados a recurrir al sistema público paraguayo, teóricamente también gratuito para los usuarios, a menudo se ven obligados a gastar grandes cantidades de dinero en la adquisición de medicamentos o insumos que los hospitales públicos no tienen.

Luis María López Benítez es comunicador y se encuentra en la cobertura del Abierto de Francia -Roland Garros-, donde participa el tenista paraguayo Daniel Vallejo.