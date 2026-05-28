“Vitamina” Sánchez confirmó la salida de un histórico de Olimpia y reveló los puestos a reforzar

Olimpia no se detiene. Apenas consumada la épica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la dirigencia y el cuerpo técnico encendieron los motores para planificar el segundo semestre.

En una conferencia de prensa frontal y sin casete, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez sacudió el panorama franjeado al confirmar que un peso pesado e ídolo de la institución no continuará en el club.

Al ser consultado sobre el futuro de Alejandro Silva, el estratega argentino fue categórico y reveló los detalles de la charla privada que mantuvo con el uruguayo: “Tuve una reunión con Ale ayer. Ale es un ídolo en este club. Si no me equivoco, es el máximo goleador extranjero en la historia de Olimpia, el cuarto goleador en la historia de este club, y yo le quería hacer las cosas de frente. Entonces, me senté con Ale y le dije que sus posibilidades para el semestre que viene iban a ser nulas”.

El propio director técnico se encargó de desglosar la superpoblación de nombres que tiene en esa zona del campo, justificando su postura en la proyección de varios juveniles y futbolistas que regresan a la institución. “Teniendo en cuenta que en su posición están Alex Franco, Huguito Quintana, Richard “Cachorro” Sánchez, Luis Abreu —a quien quiero empezar a darle rodaje—, y quiero empezar a pensar a Eduardo Delmás y a Rubén Lezcano como interiores, más la posibilidad casi concreta de que vuelva Sebastián Quintana, entonces sus posibilidades van a ser nulas”.

Para cerrar el espinoso tema, “Vitamina” destacó la importancia de haber ido de frente con el futbolista, evitando desgastes innecesarios durante el receso. “Entonces, se lo quería decir en la cara. Lo hablé con él, así que, bueno, por lo menos tuve esa posibilidad de hacerlo antes de irme, antes de irnos de vacaciones”.

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La ingeniería de refuerzos: un “9” y un lateral con una particularidad

El DT admitió que las tratativas ya están en marcha, detalló con precisión qué puestos busca apuntalar y dejó un enigmático acertijo para el periodismo deportivo: “Respecto a los puestos, vamos a intentar traer un centro delantero y un lateral izquierdo. A mí me interesa un lateral izquierdo que conozco —no voy a decir el nombre, ahí les dejo la tarea—: es diestro. Es lateral izquierdo, pero es diestro y puede jugar de manera muy parecida por los dos lados; habitualmente juega de lateral izquierdo, esos son algunos futbolistas que nos van a interesar”.

Pretemporada armada y el “factor Mundial”

El cuerpo técnico ya dejó diagramada la hoja de ruta para el retorno a las actividades en Para Uno, apuntando a una rigurosa puesta a punto física y médica. “El 16 de junio, 16 y 17 vamos a hacer exactamente lo que hicimos el 16 y 17 de diciembre del año pasado, que fue hacer todas las pruebas médicas y todos los estudios correspondientes, mediciones corporales, a ver cómo regresan los futbolistas. Y a partir ya del 18 empezamos a trabajar en doble turno, ojalá con algún refuerzo, ojalá con los que regresan de préstamos. ¿Por qué? Porque el ideal sería tener la mayor cantidad posible de futbolistas”.

Asimismo, Sánchez es consciente de que el armado final del grupo podría sufrir imprevistos debido a las transferencias y, sobre todo, por las citas internacionales que tendrán sus principales figuras: “Sabemos que esto no sucede, no sucede todo el tiempo. Incluso vamos a tener a Gastón Olveira en el Mundial, ojalá algún otro. No sé qué pasará con la lista; por ahí yo me estoy apurando en decir Gastón, pero por ahí es Gastón más algún otro, ojalá”.

Finalmente, el entrenador concluyó remarcando la necesidad de agilizar tanto las altas como las bajas para trabajar con un grupo compacto desde el primer día. “Y después ver cómo avanza el tema refuerzos, cómo avanza el tema de la búsqueda de equipos para algunos jugadores que pretendemos que salgan a préstamos, para ya tener el plantel lo más depurado posible y el más concreto para enfrentar el semestre siguiente”.