Junio tendrá dos feriados: uno es nuevo y podrían sumarse más

El primer feriado del mes será el viernes 12 de junio, fecha en la que se recuerda la firma de la Paz del Chaco, acuerdo que puso fin a la guerra entre Paraguay y Bolivia luego de tres años de conflicto por el territorio chaqueño, iniciado en 1932.

Se trata de un feriado móvil que en 2025 había sido trasladado a un lunes para extender el fin de semana largo. Sin embargo, este año, al caer un viernes, es menos probable que sea trasladada la fecha.

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Ese feriado tendrá además un ingrediente especial para los aficionados al fútbol, ya que ese mismo día, a las 22:00 (hora paraguaya), la selección paraguaya disputará su primer partido del Mundial 2026 frente a Estados Unidos.

A este descanso se suma el 20 de junio, que este año caerá un sábado y tendrá un carácter histórico: será la primera vez que se celebre el Día de la Constitución Nacional, establecido como feriado mediante una nueva legislación.

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¿Habrá más feriados por el Mundial 2026?

Además de las fechas ya establecidas, podrían sumarse hasta tres feriados adicionales por decisión del Poder Ejecutivo, en caso de que la selección paraguaya avance de ronda en el Mundial 2026.

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La medida fue contemplada ante la posibilidad de que Paraguay clasifique y continúe en competencia durante el torneo mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Las fechas de estos eventuales asuetos dependerán del desempeño de la Albirroja y de la disposición oficial del Gobierno.