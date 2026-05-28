Una plaza de playoff y otra de descenso, en juego en la última jornada de la liga española

Este escenario, que mantiene la emoción competitiva tanto en la zona noble de la tabla como en la más caliente, deja varias posiciones todavía por decidir y a múltiples equipos dependiendo de resultados ajenos.

En la parte alta, lo único claro es que el Real Madrid acabará como líder de la temporada regular. Por detrás, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Valencia Basket, Barça, Asisa Joventut y La Laguna Tenerife tienen asegurada su presencia en el playoff, aunque los resultados de la última jornada y los del Barça-Valencia Basket aplazado de la Jornada 33, que se disputa el domingo, determinarán el orden clasificatorio definitivo.

La octava plaza, la última que otorga el privilegio de luchar por el campeonato, permanece todavía abierta y se la jugarán entre Surne Bilbao Basket, actualmente octavo con 18 victorias, y Unicaja, noveno con 17.

La particularidad reside en que el cuadro de Jaume Ponsarnau visitará en la última jornada a la Laguna Tenerife, séptimo con otros 18 choques ganados, en lo que será un duelo directo entre ambos. Eso le deja alguna esperanza a los malagueños, que deberán vencer a domicilio al Baskonia y esperar una victoria de los tinerfeños.

Si los de Vidorreta logran imponerse al Bilbao Basket, finalizarán séptimos y dejarán la clasificación de 'los hombres de negro' a expensas del resultado de Unicaja; si pierden, acabarán octavos y cederán la séptima plaza en favor de los vascos, desplazando fuera del 'playoff' al conjunto de Ibon Navarro, que es el único que no depende de sí mismo.

Mientras, en la parte la baja de la tabla las cuentas por eludir la última plaza que conlleva la pérdida de categoría mantiene implicados a tres equipos: Dreamland Gran Canaria, MoraBanc Andorra y Casademont Zaragoza. Al término de la jornada, uno de ellos acompañará al Coviran Granada a Primera FEB.

Depende de sí mismo el Gran Canaria, decimoquinto clasificado con diez victorias. El conjunto que dirige Néstor 'Ché' García certificaría la permanencia si consigue una victoria a domicilio en el Roig Arena o si, aun perdiendo, el Casademont Zaragoza hace lo propio en su encuentro frente al Río Breogán.

Por su parte, el MoraBanc Andorra también lograría salvarse automáticamente si gana al Barça en el Principado. En caso de derrota, los de Zan Tabak mantendrían la categoría si el Dreamland Gran Canaria o el Casademont Zaragoza pierden su partido. Solo hay una combinación que descienda al Andorra: derrota contra el Barça y que tanto Zaragoza como Gran Canaria ganen.

Por último, el Casademont Zaragoza es el único en la carrera por la permanencia que no depende de sí mismo. Para salvarse, a los de Joan Plaza solo les vale ganar en su visita al Breogán y que o el Dreamland Gran Canaria o el MoraBanc Andorra pierdan en su partido. Si ambos equipos ganan, Casademont Zaragoza ocuparía la última plaza de descenso independientemente de su resultado.

En caso de empate, los desenlaces que afectan al descenso serían los siguientes: si el Casademont Zaragoza iguala con el MoraBanc Andorra, descendería el MoraBanc Andorra; si el Zaragoza empata con el Gran Canaria, descendería el conjunto isleño. Si se produjese un triple empate entre todos los implicados, descendería el Gran Canaria.