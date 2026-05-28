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28 de mayo de 2026 a la - 11:29

Alcalde de São Paulo ruega a Google que no se mude a Paraguay

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Logotipo de GoogleFilip Singer

REDACCIÓN INTERNACIONAL. El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, sorprendió con un ruego público a un ejecutivo de Google para que no se mude a Paraguay, según una publicación del periódico brasileño Folha do Estado. ¿Paraguay es el nuevo “polo tech” de Sudamérica?

Por ABC Color

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes se sinceró con los ejecutivos de la multinacional de tecnología estadounidense que cuenta con millonarias inversiones en Brasil y soltó sería una “pérdida terrible” para su comunidad una eventual salida de la empresa.

Nunes participaba de la inauguración de un nuevo centro tecnológico de Google en la capital paulista y en un momento de su discurso miró al presidente de Google Brasil, Fábio Coelho, y le imploró: “Google no se va a ir a ninguna parte, por Dios. ¡Que fabriquen aquí!”.

¿El motivo del miedo? El sistema de maquilas de Paraguay, que es visto como atractivo por su política fiscal.

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El presidente de Google Brasil, Fabio Coelho, en un evento en la ciudad de Belém, capital del Para, (Brasil), en una foto de 2023.
El presidente de Google Brasil, Fabio Coelho, en un evento en la ciudad de Belém, capital del Para, (Brasil), en una foto de 2023.

Maquila e inversión

Folha de Estado asegura que miles de empresas brasileñas ya se están instalando en territorio paraguayo atraídos por menos impuestos y costos de producción más bajos. Desde 2007, afirma la publicación, unas 232 firmas brasileñas se instalaron en Paraguay dejando de invertir en Brasil.

Por su parte, el ejecutivo de Google, explicó por qué siguen invirtiendo en Brasil. Especificó: mano de obra calificada y mercado sofisticado.

No obstante, el alcalde paulista se mostró preocupado por el fenómeno de las empresas de mudarse a suelo paraguayo y que es vista por las autoridades brasileñas como una “amenaza real” de fuga de inversiones.

Google anunció un nuevo mega centro de tecnología en São Paulo este año, que generaría unos 400 empleos.