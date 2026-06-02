El francés Vincent Poirier se rompe el tendón de Aquiles

Poirier, que ya había sufrido numerosos problemas físicos durante la presente temporada, puso ayer fin a este curso con el Efes, que le prevé una baja de entre ocho y nueve meses de duración una vez sea intervenido de la lesión.

"En el encuentro de Fenerbahçe Beko que jugamos ayer, se ha iniciado de inmediato el tratamiento de Vincent Poirier, quien sufrió una lesión en la zona del tendón de Aquiles. Nuestro médico Ugur Diliçikik ha indicado que se prevé que nuestro jugador, que será operado, permanezca alejado de las canchas durante 8-9 meses. ¡Mejorate pronto, Vince!", dijo el equipo en la red social X.

Poirier, exjugador del Baskonia y el Real Madrid, entre otros, sufrió la misma lesión que su antiguo compañero Usman Garuba, quien hace sólo unos días fue intervenido de una rotura en el Aquiles de su pie izquierdo que se produjo en la semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Valencia Basket.

A la espera de resolver su futuro, el pívot francés pudo jugar su último partido con la camiseta del Efes, al que entrena el español Pablo Laso, ya que acaba contrato con la entidad a finales de este mes.

El Fenerbahce, semifinalista de la Euroliga, consiguió remontar una renta de 18 puntos en contra en su casa, el Ülker Sports Arena de Estambul, para derrotar por 60-59 al Anadolu Efes en el primer partido de las semifinales de la liga turca, que se disputan al mejor de tres encuentros.