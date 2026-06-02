El centrodelantero que se encuentra en el radar de Olimpia

Hasta aquí, el único confirmado por Olimpia para el segundo semestre es el extremo Pedro Manuel Zarza, de 18 años, de la cantera franjeada y que viene de militar a préstamo en Sportivo Trinidense. En este caso se da un retorno.

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El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez solicitó a la directiva que comanda Rodrigo Nogués la incorporación de un lateral izquierdo, que sería el chileno Dilan Vergara (29), más un “9” de jerarquía.

Entrando al campo del delantero, la información proveniente de Perú indica que el argentino Federico Girotti (hoy cumple 27 años), del Alianza Lima, se encuentra en el interés del Decano del fútbol paraguayo.

El atacante “es una de las apuestas de Alianza Lima para el torneo Clausura. Sin embargo, las ofertas no le han faltado al delantero argentino. Según se dio a conocer, el histórico Olimpia de Paraguay fue en busca del ‘9’ para el segundo semestre del año”, posteó en su cuenta de X el Diario El Diez.

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Natural de Acassuso, Girotti se formó en River Plate, jugó en la Primera millonaria y en 2022 pasó a Talleres. En 2023 tuvo una breve experiencia en San Lorenzo de Almagro, para luego retornar al club cordobés, en el que alcanzó su más alto desempeño.

La primera experiencia fuera de su país la tuvo en este 2026, en Alianza Lima, donde registra dos tantos en 12 presentaciones.

Además de Girotti existen otros atacantes en la agenda del campeón vigente de nuestro fútbol, que también analiza la vuelta de Allan Wlk Duré (23) tras su “explosión” goleadora en Recoleta FC.