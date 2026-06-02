La estrella de la NBA Stephen Curry firma con la compañía de ropa deportiva china Li-Ning

El atleta anunció el acuerdo en sus redes sociales este martes bajo una fotografía de él mismo en la que se podía leer "El futuro de 'Curry Brand' es con Li-Ning", acompañado de un enlace a una carta explicativa.

Medios estadounidenses han informado de que el acuerdo será por diez años e incluirá productos de baloncesto, ropa deportiva y una línea completa de golf, además de otorgar a Curry la facultad de incorporar a otros deportistas bajo su marca.

El jugador señaló en su mensaje que quería que "'Curry Brand' estuviera impulsada por una empresa que realmente se centrara en el deporte" y presentó a Li-Ning como una compañía "con productos de gran calidad e innovación" que "merece un escenario aún mayor".

Li-Ning, fundada por el gimnasta olímpico chino Li Ning, que ganó seis medallas —tres de oro— en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, creó la compañía en 1990.

"Es emocionante saber que existe una base de atletas que ha ayudado a construir Li-Ning como una marca de clase mundial desde su inicio", escribió Curry, que también informó de que está prevista la apertura de tiendas de 'Curry Brand' en Estados Unidos y China.

El acuerdo figuraba entre las tendencias de la red social Weibo, equivalente chino de X, donde algunos usuarios señalaron que supone "otro hito en la expansión global de las marcas chinas" o destacaron que "la constante búsqueda de Curry por superar límites y romper esquemas encaja con el impulso ascendente de Li-Ning como marca nacional".

Li-Ning, con más de 7.600 tiendas en toda Asia, también ha ido consolidando su presencia en el mercado estadounidense durante la última década tras establecer su sede de Estados Unidos en Portland, Oregón, epicentro del sector deportivo del país.

Otros grandes atletas ya forman parte del elenco de Li-Ning: su compañero en los Golden State Warriors Jimmy Butler; el miembro del Salón de la Fama Dwyane Wade; o el excompañero de Curry en los Warriors D’Angelo Russell.

Tras anunciar en noviembre su separación de Under Armour, con el fin de una relación de 13 años, Curry pasó el final de la temporada de los Warriors utilizando zapatillas de distintas marcas, incluidas las de Wade y Butler de Li-Ning.