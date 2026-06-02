La NBA se congratula por coronar su octavo campeón diferente en ocho años

"Sin importar el resultado, coronaremos a un octavo campeón diferente, un récord en los últimos ocho años. No podría estar más emocionado", aseguró el ejecutivo en una llamada con periodistas.

Tras vivir unos 'playoffs' que catalogó como "increíbles" con cinco duelos llevados hasta el séptimo y definitivo encuentro, aseguró que sea cual sea el resultado de estas Finales de la NBA, será "histórico".

Por un lado, los Spurs, con el francés Victor Wembanyama como principal estrella, jugaron sus últimas Finales en 2014. De conseguir el que sería su sexto anillo, igualarían a los Chicago Bulls, y se colocarían sólo por detrás de los Golden State Warriors (7), Los Ángeles Lakes (17) y los Boston Celtics (18).

Mientras que, los Knicks, con Jalen Brunson como jugador franquicia, regresan por primera vez desde su última aparición en 1999, en el que sería su primer campeonato en más de 50 años.

"Cuando firmamos nuestro último convenio colectivo, esto era precisamente lo que queríamos: intentar garantizar que cualquier equipo de nuestra liga, si estaba bien gestionado, pudiera ganar un campeonato", afirmó.

Por ello, la NBA prevé un interés "enorme a nivel mundial". Según Tatum, estas Finales llegarán a aficionados de 214 países, en más de 50 idiomas diferentes y a través de todas las plataformas disponibles, en una temporada que considera un "éxito" a nivel televisivo: "Hemos tenido la temporada regular más vista en 24 años y las dos primeras rondas de 'playoffs' más vistas en 29".

En otro orden, también habló sobre el proyecto de la NBA Europa, previsto para octubre del 2027, y de la expansión de la liga en otros países como Brasil, Canadá, Australia, India, Japón o México, país al que no cerró las puertas para una posible franquicia de la liga en el futuro.

"Nuestro enfoque de expansión está puesto en Las Vegas y Seattle.Pero no me cabe duda de que Ciudad de México, dada su importancia y afinidad por el baloncesto, será algún día candidata a tener una franquicia de la NBA en el futuro", comentó.

Asimismo, habló del desarrollo del baloncesto con el sello de la liga en el continente africano, donde espera seguir vendiendo franquicias de su competición, la Basketball Africa League (BAL).