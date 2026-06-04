Wembanyama: "Popovich me dijo que lo hice mal y que soy mejor que eso"

"No he hablado con él todavía (Popovich), pero sí me mandó un mensaje", contó Wembanyama en el día de medios previo al segundo partido de las Finales NBA.

"Básicamente dijo que jugué mal y que soy mejor que eso", añadió el francés.

Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA, firmó 26 puntos y 12 rebotes, pero solo conectó 6 de sus 21 tiros de campo.

"Sabemos que no estamos aquí de casualidad. Pasamos por situaciones raras y saber que los 18 chicos que tenemos son resilientes nos da confianza", afirmó.

"La razón de la derrota no es técnica ni táctica. Tenemos que encarar el partido con mejor estado de ánimo. No necesitamos hacer nada increíble. Tenemos que confiar en nosotros, creer en el plan de juego, ejecutar y no basarnos en el talento para salvar el día. Hemos estado jugando de una forma determinada hasta ahora y no hay razón para cambiarla", insistió.