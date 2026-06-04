Las caballerizas La Gringa y Divino Niño Jesús se alzan con el clásico turfístico “Aniversario” en el hipódromo Paso Puente de Ypacaraí

Una gran cantidad de aficionados a las carreras cuadreras se dieron cita en la festiva jornada en conmemoración al aniversario del conocido Hipódromo Paso Puente, donde el broche de oro lo dio Mbokaja’i del stud La Gringa de Ypacaraí, coronándose como el ganador de la cita clásica.

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En la final para alquilar balcones corrieron por los estrechos andariveles Mbokaja’i del stud La Gringa y Divino Niño Jesús, y Reinita del Norte de la caballeriza Thiago, en la búsqueda de la gloria y de la excelente bolsa en premios por la que se trenzaron los pingos.

Mbokaja’i derribó a la “fija” de la mayoría, que creyó en las patas de la ligera norteña, sin embargo, “Coquito” fue el que llevó la copa a las cargadas vitrinas de las caballerizas La Gringa y Divino Niño.

La suelta se desarrolló con “muñecos” en los 100, 200 y 300 metros del hipódromo Paso Puente y la gran victoria fue para el crédito del stud La Gringa y Divino Niño, apodado por sus propietarios como el Gran Mbokaja’i.

Las carreras cuadreras se disputan en hipódromos de diversas localidades de todo el país, con gran concurrencia de los aficionados a este tipo de competencias ecuestres.

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Paso Puente es uno de esos hipódromos que congrega a gran cantidad de espectadores y amantes de las sueltas cuadreras, con pura emoción en un máximo de 300 metros, donde los pingos cuarto de milla o de otras razas corren por la gloria.