Karl Anthony Towns: "Tenemos que darlo todo por nuestros aficionados"

"Tenemos que darlo todo por nuestros aficionados. Los fans se han ganado el derecho y merecen el derecho de ver baloncesto de Finales aquí en el Madison Square Garden", dijo Towns en el día de medios previo al tercer encuentro de unas Finales que los Knicks dominan 2-0 contra los San Antonio Spurs.

"Siendo este el primer partido en mucho tiempo en el que ven baloncesto de Finales, depende de nosotros salir con todo, darles algo por lo que animar, algo por lo que ponerse a gritar y también algo en lo que creer", añadió.

Los Knicks regresan a las Finales por primera vez desde 1999 y no ganan el anillo desde 1973, pero saborean la gloria tras ganar los dos primeros partidos de la serie frente a los Spurs.

"Hablé de la palabra 'esperanza'. La esperanza ha vuelto a la ciudad. Hemos revitalizado esa palabra. Pero la palabra 'éxito' no se ha visto en esta ciudad desde hace mucho tiempo. Así que tenemos que seguir luchando para que esa palabra vuelva a hacerse realidad", aseguró.

"Espero que nuestros aficionados salgan y hagan lo que hacen en cada partido, que es venir y apoyarnos al máximo nivel. Estoy muy ilusionado por jugar. Siempre es genial cuando puedes jugar al baloncesto en su máximo nivel", insistió.