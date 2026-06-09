Wembanyama: "Lo más complicado está por llegar"

"No cambia nada, siempre hemos tenido confianza, hicimos lo que teníamos que hacer, pero el trabajo no está hecho, ni mucho menos", dijo Wembanyama en la entrevista a pie de pista en el Garden, tras reabrir la serie de las Finales, que ve a los Knicks arriba 2-1.

"Lo más complicado está por venir", destacó el francés.

Wembanyama dirigió una trascendental victoria de los Spurs con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones.

"Menos errores, tuvimos más control", resumió el francés al analizar el tercer partido de las Finales.

"Son pequeñas cosas, fuimos más serios, cometimos menos errores, menos balones perdidos, es eso", añadió.

El cuarto partido de las Finales se disputará este miércoles, de nuevo en el Madison Square Garden.