El Real Madrid se despide de Eduardo Portela, fallecido a los 91 años

Portela, que en sus inicios ejerció como entrenador y también como director deportivo en clubes como el Barcelona, con el que ganó una Copa del Rey, fue una figura clave en la fundación de la asociación de clubes (la élite del baloncesto español) en 1982, siendo gerente hasta 1990, año en el que dio el salto a una presidencia, siempre mostrándose un precursor de la modernización de la competición.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el club blanco quiso transmitir el pésame a los familiares y amigos del dirigente, que en los últimos tiempos, alternó la presidencia de honor de la ACB con la de la ULEB.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de honor de la ACB, presidente entre 1990 y 2013 y gerente entre 1982 y 1990. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", escribió el equipo 'merengue' en 'X'.