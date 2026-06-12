El base Ziga Samar, primera incorporación del San Pablo Burgos para la temporada 2026/2027

El director de juego, de 1,97 metros de altura y con licencia de jugador de formación, cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría del baloncesto español, tras disputar dos campañas con el Baloncesto Fuenlabrada y las dos últimas con el Dreamland Gran Canaria.

Samar llega al cuadro castellano después de consolidarse en la Liga Endesa y de convertirse en un habitual de la selección absoluta de Eslovenia.

Formado en las categorías inferiores del Union Olimpija Ljubljana, el base dio el salto a España en 2017 para integrarse en la cantera del Real Madrid, donde permaneció hasta 2019.

Posteriormente, vivió una temporada en LEB Plata con el CB Zamora antes de dar el salto a la ACB con el Baloncesto Fuenlabrada, club con el que jugó entre 2020 y 2022.

Su progresión le llevó a Alemania, donde militó una temporada en el Hamburg Towers y dos cursos en el Alba Berlín, desde donde salió cedido en enero de 2025 al Dreamland Gran Canaria, equipo con el que ha disputado las dos últimas temporadas en la Liga Endesa.

Con esta incorporación, el San Pablo Burgos comienza a construir su proyecto para la temporada 2026/27 con la llegada de un jugador joven, con experiencia internacional y conocedor del baloncesto español.