Meteorología: ¿dónde habrá lluvias y tormentas en este fin de semana largo?

En su pronóstico de este viernes, día feriado en Paraguay – que conmemora el Día de la Paz del Chaco - , la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Se esperan lluvias dispersas en zonas del norte y este del país, e incluso tormentas eléctricas en áreas como el departamento de Amambay. Sin embargo, el resto del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción, no registrarían precipitaciones.
Las condiciones del tiempo serían similares mañana. Sin embargo, el domingo las lluvias podrían volver a extenderse a la mayor parte del país, incluyendo a la capital.
Días frescos en Paraguay
El ambiente se mantiene fresco y este viernes se esperan temperaturas máximas de 19 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 18 en Encaración y hasta 24 en el Chaco. Las mínimas estarían entre 11 y 17 grados hoy.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
14°C
20°C
San Pedro
13°C
20°C
Caacupé
12°C
19°C
Villarrica
12°C
19°C
Coronel Oviedo
12°C
19°C
Caazapá
12°C
19°C
Encarnación
12°C
18°C
San Juan Bautista
11°C
19°C
Paraguarí
12°C
19°C
Ciudad del Este
14°C
20°C
Asunción
13°C
19°C
Pilar
11°C
19°C
Pedro Juan Caballero
13°C
19°C
Salto del Guairá
14°C
20ºC
Pozo Colorado
13°C
20°C
Fuerte Olimpo
17°C
24°C
Mariscal Estigarribia
13°C
23°C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.