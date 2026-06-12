Clima
12 de junio de 2026 a la - 06:19

Meteorología: ¿dónde habrá lluvias y tormentas en este fin de semana largo?

Imagen sin descripción
Aníbal Velázquez

Las condiciones del tiempo se mantendrían inestables en gran parte del país hoy, viernes feriado, y durante los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, día feriado en Paraguay – que conmemora el Día de la Paz del Chaco - , la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas en zonas del norte y este del país, e incluso tormentas eléctricas en áreas como el departamento de Amambay. Sin embargo, el resto del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción, no registrarían precipitaciones.

Las condiciones del tiempo serían similares mañana. Sin embargo, el domingo las lluvias podrían volver a extenderse a la mayor parte del país, incluyendo a la capital.

Días frescos en Paraguay

El ambiente se mantiene fresco y este viernes se esperan temperaturas máximas de 19 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 18 en Encaración y hasta 24 en el Chaco. Las mínimas estarían entre 11 y 17 grados hoy.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

14°C

20°C

San Pedro

13°C

20°C

Caacupé

12°C

19°C

Villarrica

12°C

19°C

Coronel Oviedo

12°C

19°C

Caazapá

12°C

19°C

Encarnación

12°C

18°C

San Juan Bautista

11°C

19°C

Paraguarí

12°C

19°C

Ciudad del Este

14°C

20°C

Asunción

13°C

19°C

Pilar

11°C

19°C

Pedro Juan Caballero

13°C

19°C

Salto del Guairá

14°C

20ºC

Pozo Colorado

13°C

20°C

Fuerte Olimpo

17°C

24°C

Mariscal Estigarribia

13°C

23°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.