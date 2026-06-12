Meteorología: ¿dónde habrá lluvias y tormentas en este fin de semana largo?

En su pronóstico de este viernes, día feriado en Paraguay – que conmemora el Día de la Paz del Chaco - , la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas en zonas del norte y este del país, e incluso tormentas eléctricas en áreas como el departamento de Amambay. Sin embargo, el resto del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción, no registrarían precipitaciones.

Las condiciones del tiempo serían similares mañana. Sin embargo, el domingo las lluvias podrían volver a extenderse a la mayor parte del país, incluyendo a la capital.

Días frescos en Paraguay

El ambiente se mantiene fresco y este viernes se esperan temperaturas máximas de 19 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 18 en Encaración y hasta 24 en el Chaco. Las mínimas estarían entre 11 y 17 grados hoy.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 14°C 20°C San Pedro 13°C 20°C Caacupé 12°C 19°C Villarrica 12°C 19°C Coronel Oviedo 12°C 19°C Caazapá 12°C 19°C Encarnación 12°C 18°C San Juan Bautista 11°C 19°C Paraguarí 12°C 19°C Ciudad del Este 14°C 20°C Asunción 13°C 19°C Pilar 11°C 19°C Pedro Juan Caballero 13°C 19°C Salto del Guairá 14°C 20ºC Pozo Colorado 13°C 20°C Fuerte Olimpo 17°C 24°C Mariscal Estigarribia 13°C 23°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.