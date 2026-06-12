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Lo mínimo que le dijeron es que es yetatore. Encima no irá su colega de EE.UU., que en realidad fue su real interés.

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“Pinocho” busca cualquier excusa para rajar del país porque prefiere disfrutar de las comodidades y buenos servicios que ofrecen otras naciones, gracias a la buena política.

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En teoría debe regresar el lunes al país porque el miércoles le tiene que rendir cuentas a su “Patrão” en la ANR. Luego por obligación lo hará ante el Congreso el 1 de julio.

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No faltan los succionadores de calcetines que justifican que “Pinocho” vaya primero al Partido Colorado. El tiempo pasa pero las viejas costumbres no desaparecen.

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Sospechosamente Emily se fue muy temprano al IPS a hablar con el titular de la previsional. Justo un día antes de que un fiscal emplazó por tres días al ente para que envíe el acta de la sesión en la que José’i invoca a “Pinocho” para un manejo financiero oscuro.

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Si el presidente era opositor, ya iba a ser destituido.

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Gravísimo lo que está ocurriendo en IPS. Se están llevando en rueditas la plata, la ilusión y la institución y nadie es capaz de ponerle freno.

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Esperemos que la presencia de Emily sea para frenar esta “hemorragia”, pero así como están las cosas difícilmente se vista de enfermero de urgencia.

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Otro que se está salvando de Tacumbú es el exintendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, que pertenece al mismo equipo de Camilo Pérez.

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Inéditos documentos revelan que este impresentable jamás planificó obras en plazas con los bonos G6.

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Cuando vemos que la Capital se cae a pedazos, no es precisamente porque falta plata.

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El gobierno de “Pinocho” Peña sigue lamentando que no le otorgó “beneficios” a una firma inglesa. Por lo visto había un “plan entreguista” por debajo de la mesa que no se pudo concretar porque se descubrió a tiempo.

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No es nada simpático regalarle energía más barata y a largo plazo a una empresa mientras el contribuyente paraguayo tiene que soportar el aumento de la tarifa para “modernizar” nuestro sistema eléctrico.