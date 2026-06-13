Cárdenas, nuevo piloto de la "nave espacial" del Valencia: "Venía a echar una mano"

"No te voy a engañar, no me esperaba esto, porque venía para echar una mano en los entrenamientos. Sí que me mencionó Luis Arbalejo (director deportivo del club) la posibilidad de debutar pero no me esperaba jugar en los playoff. Mi actitud ha sido intentar ayudar y, al final, pues me estoy llevando unos minutillos", explicó a los medios.

Tras su buena actuación en el segundo encuentro de la semifinal ante el Joventut (trece puntos, dos rebotes, una asistencia y ninguna pérdida), el técnico Pedro Martínez alabó su actitud y su capacidad para subirse "en un tren en marcha".

"Es una nave espacial, una nave. Se lo agradezco a mis compañeros porque me han acogido muy bien, desde el primer momento me han transmitido confianza y los entrenadores lo mismo", explicó.

Sin haber pasado por ninguna de las grandes canteras ni por las categorías inferiores de la selección, el granadino se marchó a la liga universitaria de Estados Unidos. Al acabar ese periplo, fichó por el Valencia Basket el pasado verano y, ante las bajas, se unió a la concentración de la selección absoluta con la que debutó y en la que ha repetido esta campaña.

Cárdenas ha jugado cedido esta campaña en Grecia y en mayo, cuando apenas quedaban cuatro encuentros de la fase regular, se unió al Valencia. El andaluz desveló cuál ha sido una de las claves para poder integrarse y algunos de los aspectos que más le han costado.

"He estado siguiendo al equipo todo el año y siempre con la mentalidad de que podía estar aquí en algún momento, pensando en el año que viene. He intentado mejorar esas cosas que veía que hacía el equipo y creo que eso me ha ayudado un poquito", explicó.

"En el primer entrenamiento no tiré un tiro que tenía abierto y siete u ocho jugadores vinieron a decirme que tirase si tenía medio segundo", desveló. "En algunos partidos quizás me ha faltado un poquito de agresividad y Valencia juega así, cada uno, cuando hay una oportunidad de atacar, se hace. Cada partido estoy un poquito más cómodo", añadió.

El internacional asumió que aún comete demasiadas faltas: "Me está costando encontrar el nivel físico de la competición y lo que pitan los árbitros".

El viernes fue expulsado al cometer la quinta y se llevó una gran ovación del Roig Arena al retirarse. "Es una sensación increíble, estaba un poco enfado por haber hecho la quinta, parece que no aprendo, pero se agradece muchísimo", señaló.

Cárdenas destacó que afrontaron el choque con una "mentalidad" diferente al primero, establecieron "un nivel físico muy alto " y apretaron el ritmo. "Ellos pueden sufrir un poquito más en eso, así que debemos seguir haciendo eso", destacó Cárdenas, que auguró un partido difícil el domingo.

"Sí, va a ser muy complicado, al final Joventut es un equipazo. Ahí en el Olympic va a ser muy difícil pero bueno, a ver si somos capaces de sacarlo", apuntó.