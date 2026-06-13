Los hinchas de los Knicks, a un paso del anillo, se hacen notar en San Antonio

Tanto por la ciudad como en las gradas del Frost Bank Center se hacen notar, y sentir, los aficionados de los Knicks que se desplazaron a Texas desde Nueva York.

Lo hicieron luciendo orgullosos sus colores, el azul y el naranja, en sus camisetas y gorros, y entonando cánticos de 'Let's Go Knicks'.

La franquicia de Nueva York llega a este partido en gran estado de forma, tras firmar la mayor remontada en la historia de las Finales, al reponerse de 29 puntos de desventaja en el Madison Square Garden.

Los Knicks esperan un anillo desde hace 53 años y solo han ganado dos en su historia, en 1970 y 1973.

Su última participación en unas Finales se remontaba a 1999, cuando perdieron precisamente contra los San Antonio Spurs.

Este sábado en Texas no le falta apoyo al equipo de Mike Brown, cuenta con la primera de sus tres 'bolas de partido' para convertirse en el rey de la NBA.