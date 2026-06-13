Maurício: “Es una alegría indescriptible poder marcar un gol para nuestro país”

Tras el duro golpe del estreno mundialista, el vestuario paraguayo ya dio vuelta la página y apunta con todo a la recuperación ante Turquía. El encargado de levantar la bandera del optimismo fue Maurício Magalhães Prado, el futbolista compatriota que hizo vibrar al país al anotar el primer gol de la Albirroja en esta cita máxima del 2026.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista brasileño nacionalizado paraguayo compartió un mensaje, dejando en claro que el plantel no se dejará vencer por el pesimismo y que el sueño de la clasificación permanece intacto. “Todavía nos quedan dos partidos y tenemos todas las condiciones para ganarlos. Es un honor y una alegría indescriptible poder marcar un gol para nuestro país, el sueño de todo niño”.

A pesar del enorme logro personal que significa festejar un gol en la vitrina más importante del fútbol mundial, el futbolista de Palmeiras demostró su compromiso absoluto con el grupo, asegurando que el verdadero premio es el éxito colectivo de la Selección. “Claro que cambiaría ese gol por nuestra victoria. Vamos todos unidos, porque seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final”.

La Albirroja herida sabe que la batalla recién comienza y que el margen de error desapareció, pero el fuego sagrado del equipo sigue encendido de cara a las dos “finales” que se avecinan en la fase de grupos, el más próximo será ante Turquía, el sábado, a la medianoche, en el Levi’s Stadium, en Santa Clara.