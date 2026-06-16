El Reyer Venezia opone resistencia y aplaza el campeonato del Olimpia Milán

El Olimpia Milán, tercero en la clasificación, pasó a la final tras derrotar al Brescia, segundo, en las semifinales. El Reyer Venezia, cuarto, hizo lo propio ante el Virtus Bolonia, líder, protagonizando una de las sorpresas del campeonato.

Después de conseguir las dos primeras victorias en casa, los milaneses, participantes en la Euroliga y entrenados por Peppe Poeta, aspiraban a cerrar la consecución del título con la victoria en este encuentro, ya que la serie se disputa al mejor de cinco.

Tras una primera parte igualada, los locales aceleraron en un tercer cuarto que a la postre fue clave, con un parcial a su favor de 36-19, ante un Milán que anotó tan sólo una canasta de dos en dicho periodo.

El ala-pívot estadounidense Jordan Parks, del Reyer Venezia, fue el mejor del partido con 22 puntos (4/5 en triples), 7 rebotes y 4 asistencias.

Ahora, ambos volverán a jugar el cuarto encuentro de las finales en el Palasport Taliercio de Venecia. Un triunfo local dejaría la serie en empate 2-2, mientras que el triunfo del Olimpia Milán le valdría para ganar la liga.