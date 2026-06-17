El Bayern recupera el factor cancha y está a un triunfo de su tercera liga consecutiva

Tras ceder en su pista el pasado domingo, los berlineses, campeones de las dos últimas ediciones, volvieron a adelantarse en la eliminatoria en un choque muy igualado que no se decidió hasta los últimos minutos. El primer cuarto se cerró con los visitantes por delante por la mínima (24-25) y la tónica se mantuvo en el segundo, en el que la mayor renta llegó a ser de nueve puntos (30-39).

Al descanso se llegó con el Bayern tres arriba (40-43). Reaccionaron los locales, que mejoraron sus prestaciones en la reanudación y llegaron a los últimos diez minutos perdiendo por un solo punto (60-61), aunque, penalizados por sus bajos porcentajes de tiros libres (58%) y triples (25%), no pudieron voltear el marcador y acabaron cayendo ante un rival en el que el macedonio Nenad Dimitrijevic fue su jugador más destacado, con 19 puntos y siete asistencias, bien secundado por el serbio Vladimir Lucic (15 puntos y 7 rebotes).

El cuarto partido también se jugará el viernes en el Uber Arena y en caso de triunfo del Bayern dejaría sentenciada la que sería su tercera liga consecutiva. Si ganase el Alba, la serie se decidiría en Munich por la mejor clasificación del equipo bávaro.