Esto adelanta Santiago Peña sobre el aumento del salario mínimo

El anuncio del presidente Santiago Peña, sobre el reajuste del salario mínimo, lo realizó durante su informe de gestión ante autoridades del Partido Colorado en la Asociación Nacional Republicana (ANR), este miércoles.

“Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de incrementar el salario mínimo por encima del cálculo de la inflación”, declaró a los colorados.

Al respecto, mencionó que la inflación en el último año fue de 2,4%, un porcentaje que refleja “60.000 guaraníes”, según Peña.

“Un número que claramente es muy, pero muy bajo, para la clase trabajadora, he tomado la decisión de duplicar ese monto; que el incremento sea del 5%”, alegó.

El salario mínimo actual llega a G. 2.899.048, y con el reajuste por IPC (2,4%), aumentaría apenas G. 69.577. Con el anuncio de Peña, de incrementarlo en un 5%, el reajuste finalmente sería de G. 144.952.

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