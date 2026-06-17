Economía
17 de junio de 2026 a la - 18:25

Esto adelanta Santiago Peña sobre el aumento del salario mínimo

Peña en traje oscuro y corbata rosa frente a micrófono, con banderas de Paraguay y Turquía detrás.
Santiago Peña expuso este miércoles su informe de gestión ante el Partido Colorado.

El presidente Santiago Peña anunció que para definir el reajuste del salario mínimo duplicará el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que este año fue del 2,4%. Con ello, el aumento sería superior a G. 140.000, en vez de G. 69.577.

Por ABC Color

El anuncio del presidente Santiago Peña, sobre el reajuste del salario mínimo, lo realizó durante su informe de gestión ante autoridades del Partido Colorado en la Asociación Nacional Republicana (ANR), este miércoles.

“Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de incrementar el salario mínimo por encima del cálculo de la inflación”, declaró a los colorados.

Al respecto, mencionó que la inflación en el último año fue de 2,4%, un porcentaje que refleja “60.000 guaraníes”, según Peña.

“Un número que claramente es muy, pero muy bajo, para la clase trabajadora, he tomado la decisión de duplicar ese monto; que el incremento sea del 5%”, alegó.

El salario mínimo actual llega a G. 2.899.048, y con el reajuste por IPC (2,4%), aumentaría apenas G. 69.577. Con el anuncio de Peña, de incrementarlo en un 5%, el reajuste finalmente sería de G. 144.952.

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