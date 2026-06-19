Brancou Badio: “Si Clyburn hubiera fallado el triple, hubiésemos ganado el partido”

“Yo digo que fue una gran defensa. Es un triple muy lejano y defendido por dos personas, así que fue una muy buena defensa. ¿Podríamos haber hecho falta? Sí, pero si hubiera fallado el triple hubiéramos ganado el partido, por lo que nunca se sabe. Con estos momentos siempre hay mucha polémica”, explicó Badio este viernes en declaraciones a los medios.

Badio puso el foco en el segundo partido, que se disputa este sábado en el Roig Arena, y definió la final como una serie larga: “Ellos son muy buen equipo y tienen un muy buen entrenador, por lo que vamos a ir a una serie larga. Tenemos que seguir, estar centrados y pensar ya en el próximo partido”.

El internacional senegalés puso el foco en el ritmo de juego como una de las claves para llevarse la victoria e igualar la serie: “Tenemos que seguir remando, confiando en los entrenadores y en nuestro juego. Hay que seguir defendiendo bien, intentar controlar los rebotes y jugar a nuestro ritmo”.

El exterior ‘taronja’ restó importancia al factor cancha: “Es una serie larga y el factor cancha no es tan determinante como creemos. Ahora hay que pensar en los partidos que vienen, sobre todo en el de este sábado”.