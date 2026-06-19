El escolta estadounidense Corey Walden no seguirá en el Hiopos Lleida

El jugador se incorporó al equipo ilerdense el verano de 2024, procedente del Galatasaray turco, donde venía de disputar competición europea.

El base, de 34 años, ha jugado en equipos importantes del continente europeo, como el Partizan, el Estrella Roja y el Bayern de Múnich.

A pesar de que Walden llegó al equipo catalán como un líder y un jugador experimentado, el estadounidense no ha terminado de cuajar como se esperaba en los esquemas de Gerard Encuentra.

En su primer año como burdeos, el base firmó una media 6,6 puntos, 1,7 asistencias y 6,3 de valoración en 21:03 minutos. Estos números le valieron para continuar con los catalanes una temporada más.

Sin embargo, este curso, su presencia y su rendimiento han sido todavía menores: en 4 minutos menos por partido, ha promediado 3,9 puntos, 1,6 asistencias y 3,2 créditos de valoración.

En el comunicado difundido por el Hiopos Lleida, la entidad agradece al jugador su “implicación y dedicación” a lo largo de estos dos años.

Asimismo, destaca que Walden es “todo un ejemplo de jugador y persona tanto dentro como fuera de la pista, siempre con una sonrisa y predispuesto a ayudar a todo el mundo sin un no por respuesta”.