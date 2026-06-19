Básquetbol
19 de junio de 2026 a la - 06:45

El estadounidense Joe Cremo no continuará en el Básquet Coruña

Imagen sin descripción

A Coruña, 19 jun (EFE).- El escolta estadounidense Joe Cremo no continuará la próxima temporada en el Básquet Coruña, informó este viernes la entidad naranja a través de un comunicado de prensa.

Por EFE

El exterior norteamericano, fichado el pasado verano del San Pablo Burgos, cierra su etapa en el equipo gallego con unos promedios de 14.2 puntos, 2.6 rebotes y 2.5 asistencias en los 27 minutos de media que estuvo en pista en 31 partidos.

“Cuanto hemos disfrutado con nuestro Joe jugón en el Coliseum. Siempre serás parte de esta familia, Joe”, señaló la entidad presidida por Pablo de Amallo en su nota.

Joe Cremo, que suma dos ascensos consecutivos a la ACB -Burgos y Coruña-, es la cuarta baja que anuncia el conjunto dirigido por Carles Marco tras las de Mus Barro, Macachi Braz y Danilo Brnovic.

De momento, el Básquet Coruña cerró un fichaje, el base estadounidense Alonzo Verge Jr, y tres renovaciones: Caio Pacheco, Guillem Jou y Dino Radončić.