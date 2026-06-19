El estadounidense Joe Cremo no continuará en el Básquet Coruña

El exterior norteamericano, fichado el pasado verano del San Pablo Burgos, cierra su etapa en el equipo gallego con unos promedios de 14.2 puntos, 2.6 rebotes y 2.5 asistencias en los 27 minutos de media que estuvo en pista en 31 partidos.

“Cuanto hemos disfrutado con nuestro Joe jugón en el Coliseum. Siempre serás parte de esta familia, Joe”, señaló la entidad presidida por Pablo de Amallo en su nota.

Joe Cremo, que suma dos ascensos consecutivos a la ACB -Burgos y Coruña-, es la cuarta baja que anuncia el conjunto dirigido por Carles Marco tras las de Mus Barro, Macachi Braz y Danilo Brnovic.

De momento, el Básquet Coruña cerró un fichaje, el base estadounidense Alonzo Verge Jr, y tres renovaciones: Caio Pacheco, Guillem Jou y Dino Radončić.