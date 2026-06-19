El estadounidense Justin Jaworski no continuará en el Surne Bilbao

Jaworski, de 26 años, llegó a Bilbao el pasado verano tras ser el mejor anotador de la liga alemana con el EWE Oldenburg y, en su única campaña como 'hombre de negro', desempeñó un papel clave en el ataque bilbaíno, destacando los 36 puntos que anotó en Andorra el pasado marzo, récord histórico del club bilbaíno.

El escolta americano jugó 36 partidos en la Liga Endesa (12,5 puntos de promedio con un 37,2% de acierto en triples) y 17 en Copa FIBA Europa (15,3 puntos y 43,1% de efectividad en triples).

La salida de Jaworski es la cuarta baja confirmada por el Surne Bilbao tras las del base sueco Melwin Pantzar, que jugará en el Unicaja, el pívot senegalés Amar Sylla y el alero serbio Stefan Lazarevic.

La plantilla bilbaína queda conformada por ahora por diez jugadores. Margiris Normantas, Martin Krampelj, Luke Petrasek y Darrun Hilliard renovaron recientemente y siguen con contrato en vigor Tryggvi Hlinason, Harald Frey, Aleix Font y Bassala Bagayoko, aunque desde el club no se descarta la marcha del pívot maliense.

Además, el Bilbao Basket ha cerrado sus dos primeros fichajes, el húngaro Adam Somogyi y el esloveno Dan Duscak, ambos bases y jugadores de formación.