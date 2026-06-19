El Valencia y el Barça retoman la final tras el valioso triunfo blaugrana en la apertura

La victoria, además de darle el primer punto de la serie, le otorga ahora al conjunto catalán el factor cancha, lo que añade un punto de presión extra para el Valencia, dado que tras este choque, la eliminatoria se trasladará al Palau Blaugrana para el tercer y, si hiciera falta, el cuarto choque.

No obstante, el equipo de Pedro Martínez ya vivió una situación similar en la Euroliga, en la que, en su serie de cuartos de final ante el Panathinaikos, perdió los dos primeros choques como local, ganó los dos siguientes en un OAKA infernal y doblegó al equipo griego en el quinto choque de nuevo en Valencia, que volvería a acoger el partido de desempate si lo hubiera.

Pero el triunfo y el factor cancha no fueron los únicos premios que se llevó el Barça del primer partido, en el que también demostró ser capaz de competir de igual a igual con el Valencia a un ritmo alto de anotación y, en este caso, de llevarse un final a 'cara o cruz'.

Se daba por hecho que las opciones catalanas pasaban por un marcador más bajo, pero fue capaz de forzar una prórroga a 101 puntos y de llevarse después el triunfo en el tiempo extra. Eso sí, en marzo fue capaz de ganar al Valencia por 62-66 con un planteamiento completamente distinto.

Con una rotación algo más corta y una plantilla más veterana, el principal reto del equipo blaugrana será recuperarse y estar fresco para esta segunda batalla. Después, tratar de mantener lo máximo posible su acierto desde la línea de tres, desde donde firmó un histórico 19 de 38, nuevo récord de triples anotados en un partido de 'playoff', además con un notable 50 % de acierto.

Los deberes del Valencia pasan fundamentalmente por desactivar a Nico Laprovittola, pues fue la dirección del base argentino la que permitió a su equipo remontar los 14 puntos de desventaja que tuvo en el segundo cuarto y luego la que le guió en la prórroga al triunfo. El conjunto 'taronja' tiene fondo de armario defensivo para lograrlo.

Más complicado tiene parar al alero Wil Clyburn, que anotó los dos triples decisivos para forzar el tiempo extra. Esa situación le podría llevar a 'forzar' la reaparición de Josep Puerto, que lleva casi un mes y medio de baja tras empalmar un esguince de tobillo y una enfermedad vírica.

Sin el interior Nate Reuvers, que sufrió un esguince de tobillo en el primer choque de la semifinal ante el Joventut, tendrá que buscar soluciones en lo que tiene para frenar al poste bajo a Toko Shengelia.

Si entrara alguno de los dos en la convocatoria, lo haría en principio por Darius Thompson, que no ha jugado en las eliminatorias por el título. Otra opción sería que entrara un especialista defensivo exterior como Isaac Nogués para agobiar a Laprovittola, pero parece menos probable. Se da por segura la baja de Xabi López-Arostegui.

Pascual no pudo contar en el primer partido con Tomas Satorasnky, lo que le llevó a recuperar a Juan Núñez, una situación que podría mantenerse en este segundo choque, aunque el checo está en València con la expedición. Parece probable que Miles Norris vuelva a ser descarte técnico.