Juani Marcos: “Tenemos que limpiar la cabeza y quedarnos con que es solo un 0-1”

“Va a ser muy difícil y nosotros no nos vamos a relajar. Queremos ganar cualquier partido y tenemos que trabajar. Sabemos que va a ser un partido muy duro, así que tenemos que limpiar la cabeza del primero, corregir los errores y quedarnos con que es solo un 0-1 y conseguir la segunda victoria”, explicó Marcos en declaraciones a los medios.

Marcos compartió algunos de esos errores que, según él, cometió el Barça: “Tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que nos falló un poco en el partido de este jueves, que salimos un poco desconcentrados y les permitimos jugar y que encontraran su ritmo”.

El argentino también habló sobre la importancia de jugadores como Will Clyburn o Nicolás Laprovittola, dos de los jugadores más veteranos de la plantilla: “Tenemos jugadores con mucha experiencia en partidos así y son vitales para nosotros. Tenemos que tratar de aprovecharlo de cara a lo que viene en momentos finales cuando el partido está apretado”.

El base ‘culé’ valoró el estado de forma del equipo en el ‘play off’ después de la derrota que sufrió el Barça ante precisamente el Valencia Basket por 77-102 en la última jornada de la liga regular.

“Después de eso teníamos que hacer como un borrón. Fue un desliz que tuvimos y en el ‘play off’ estamos haciendo un gran trabajo. Al final, los veteranos intentan imponer esa calma y experiencia nos ayudan a los que somos más jóvenes”, concluyó.