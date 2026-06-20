Patty Mills se despide de La Laguna Tenerife

El base ha escrito una expresión en lengua amazigh “Ar emir iyen” (hasta pronto), en lo que supone una muestra más del interés que el australiano ha mostrado por conocer la cultura ancestral de las Islas Canarias.

El jugador ha dicho que cayó en Tenerife “accidentalmente” pero que finalmente ha sido “el mejor año de su carrera”.

“Poco a poco, la isla se sintió menos como un destino y más como un lugar al que pertenecer”, ha dicho.

Mills ha comentado que pese a la distancia entre Tenerife y su lugar de origen, el pueblo australiano de Kokatha, ha sentido que “las raíces se encuentran unas a otra a través del océano y del tiempo”.

El base australiano ha agradecido a la población de Tenerife la acogida y el hecho de que hayan compartido “historia y cultura” con él y su familia.

Patty Mills se marcha tras haber disputado 17 partidos en Liga Endesa con un promedio de 18.1 puntos y 14.9 de valoración.

Mientras, en Liga de Campeones el jugador ha promediado 13 puntos y 9 de valoración en seis encuentros.

Mills ha jugado 16 temporadas en la NBA -la liga profesional estadounidense- y en el curso 13-14 logró el anillo de la mano de los San Antonio Spurs.