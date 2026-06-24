Hlinason, Frey y Font amplían su contrato con el Surne Bilbao hasta 2029

Estas tras renovaciones anunciadas mediante un vídeo en las redes sociales del club se suman a las ya conocidas desde hace varias semanas, hasta 2028, de Margiris Normantas, Martin Krampelj, Luke Petrasek y Darrun Hilliard.

De esta manera son siete los jugadores que repetirán en Miribilla el próximo curso a la espera de conocer el futuro del pívot maliense Bassala Bagayoko, con contrato hasta 2028 pero que es probable que abandone el Surne Bilbao.

Además, el equipo bilbaíno ha cerrado las contrataciones de dos bases, el húngaro Adam Somogyi y el esloveno Dan Duscak, y el escolta canadiense Nate Darling. Font, Somogyi y Duscak, a expensas de Bagayoko, son los que ocupan tres de las cuatro fichas de jugador de formación que debe completar la plantilla de Jaume Ponsarnau.

En el capítulo de bajas no seguirán en el Surne Bilbao Melwin Pantzar, que jugará en Unicaja, Amar Sylla, Stefan Lazarevic y Justin Jaworski.