Lakovic, ante el reto de mantener la esencia de un CB Canarias necesitado de nueva energía

Cabrera ha recalcado en la presentación oficial de Lakovic que con la incorporación del esloveno al frente del banquillo se abre "un reto ilusionante, con un nuevo horizonte, cargado de energía y mucha ilusión".

Ha abundado en que Lakovic supone "un aire fresco, esperanzador", y se ha dirigido a la afición canarista para recordarle que "estamos todos unidos y hay que recargar las enegrías para cumplir los objetivos que nos marquemos entre todos".

El nuevo técnico aurinegro ha agradecido la confianza depositada por su nuevo club y ha dicho que afronta "con mucha ilusión" esta "gran responsabilidad".

"Juntos vamos a construir, trabajando con compromiso y mucha energía, un futuro bonito para todos", ha proclamado Lakovic, quien cree que esta nueva etapa en su trayectoria en los banquillos es para él "una gran oportunidad en un gran club, con mucha ambición y con una afición fantástica".

"Creo en este proyecto y tengo una enorme ilusión por defender estos colores", ha proclamado Lakovic, que apenas ha hablado de su salida del Gran Canaria en una temporada "dura, complicada", en la que se sumaron "varios detalles, razones" que provocaron su salida y el posterior descenso de la entidad claretiana.

"Pero lo que importa ahora mismo no es el pasado, sino el trabajo por delante", ha recalcado el técnico esloveno, quien ha advertido de que la Eurocup, competición en la que se estrenará La Laguna Tenerife la próxima temporada, es diferente a la Liga de Campeones.

Lo es por lo comprimido del calendario y por las "distancias largas" que hay que recorrer en los desplazamientos, pero se trata de una competición "con grandes equipos, grandes jugadores, grandes presupuestos", y supone "un reto muy ilusionante para todos".

Sobre la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada, el entrenador del CB Canarias, Aniano Cabrera, ha avanzado que la idea es mantener el bloque "retocando algunas posiciones", con 13 jugadores, 14 si se cuenta al base lituano Rokas Jokubaitis, lesionado de larga duración.

En estos momentos hay varios jugadores con contrato, entre ellos Joan Sastre, Jaime Fernández, Tim Abromaitis, Wesley Van Beck o Gio Shermadini; otros sobre los que el club tiene opción como Bruno Fitipaldo y Fran Guerra; y los que finalizan contrato, como Aaron Doornekamp, Patti Mills o Marcelinho Huertas.

De entre estos últimos, ha apuntado Cabrera, "tenemos que valorar quiénes encajan" en el esquema, ya que "queremos mantener una estructura sólida y acertar en las incorporaciones para que nos ayuden a mantener el nivel competitivo mostrado hasta la fecha".

Sobre Marce Huertas, Jaka Lakovic ha comentado que su "deseo personal" es que continúe en las filas de La Laguna Tenerife porque es "un líder, un seguro de vida, un jugador que hace equipo y a sus compañeros mejores".

Ha revelado que ha hablado varias veces con el internacional brasileño "de muchas cosas" y en esas conversaciones ambos han sentido que "hablamos el mismo idioma".

Consciente de que en estos momentos el mercado de fichajes presenta unos precios "disparados", ha indicado que están "analizando mucho, mirando nuestras opciones", y que la idea de partida es incorporar "seguro" a un alero, a un uno-dos y a un pívot.

"Lo más importante" para Lakovic es que el jugador pretendido "quiera venir al Canarias, sumarse a este proyecto. Eso ya es una victoria para el club".

Sobre el sello que le impondrá al equipo aurinegro tras la marcha de Txus Vidorreta tras diez años en los que el club ha cosechado sus mayores éxitos, el técnico esloveno ha abogado por dar continuidad a "tres pilares fundamentales: compromiso de todos, trabajo diario y ambición", que cree ha demostrado sobradamente.

Ha abundado en que el CB Canarias lleva tiempo compitiendo "a muy buen nivel y no solo por resultados", sino porque tiene una señas de identidad definidas, como "mucho carácter, experiencia y liderazgo", y porque allá donde vaya, ya sean en España o Europa, "sabe cómo hay que jugar".

En cuanto a objetivos, ha destacado los de "empezar con buen pie" la liga regular de la ACB, la clasificación para los play off de la Eurocup, para la copa del Rey y para la fase por el título del campeonato doméstico.

Jaka Lakovic ha afirmado que coger el testigo de Txus Vidorreta no supone un plus de presión, aunque ha matizado que él es el primero que se la impone, ya que al igual que sus nuevos pupilos son "unos cumplidores natos" que no les gusta perder ni en una pachanga en el barrio.

En principio, trabajará con el mismo equipo técnico de Vidorreta, pendiente de si el esloveno decide alguna incorporación.